بالفيديو| المسلماني: هناك 8 آلاف إرهابي قرب حدود روسيا والصين

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك 8 الآف إرهابي بالقرب من حدود روسيا والصين، موضحا أن هناك مؤتمر لمنظمة شنغهاي للتعاون وتم عقده في "تشقند"، وأكد رئيس المنظمة وجود 8 آلاف إرهابي خرجوا من سوريا، وهم باتجاه الصين ما يعتبر خطرا كبيرا".

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم 2"، أن الخبراء في المنظمة قد أوضحوا أن الإرهابيين قد ساروا من سوريا في اتجاه الصين، مشيرا إلى أن "ذلك بخلاف وجود آلاف الإرهابيين أيضا ذهبوا إلى أفغانستان، ما يمثل خطرا كبيرا جدا من قبل العائدين من سوريا بعد حصولهم على منحة تعليمية إرهابية عالمية كبرى، وسيقومون بإرباك منظمة شنغهاي".