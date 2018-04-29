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الوطن

دعم مستشفى الداخلة العام في الوادي الجديد بجهاز تحليل فيروس سي

أمس PM 11:49
كتب: شرف غريب
دعم مستشفى الداخلة العام في الوادي الجديد بجهاز تحليل فيروس سي

مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد

وافق الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم، على دعم مستشفى الداخلة العام بجهاز تحليل فيروس "سي".

وقالت الدكتورة سية مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن الوزير وافق على تسليم مستشفى الداخلة العام بالمحافظة جهاز (PCR)، لتحديد إيجابية المريض للإصابة بفيروس سي من عدمه، على أن تتسلم المستشفى الجهاز خلال شهر من الآن.

وأضافت سيدة أن الوزارة ستدعم المحافظة بعدة أجهزة طبية، لاستكمال تجهيزات 5 مراكز متخصصة للكشف على فيروس سي، بهدف توصيل الخدمة لجميع مواطني المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه جري الانتهاء من فحص 7 آلاف مواطن في حملة القضاء على فيروس "سي" في 5 مراكز طبية مخصصة، للكشف عن الفيروس بمدن المحافظة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعلان مصر خالية من فيروس "سى" بحلول عام 2020 حيث يجري تنفيذ الحملة على مستوى المراكز وتقديم العلاج الكامل للحالات الإيجابية وفقا لنوع التأمين الصحي الخاص بكل حالة حتى يتماثل للشفاء.

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