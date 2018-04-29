بسبب سوء حالة النظافة .. عبد الحميد يطيح برئيس مركز ومدينة دمياط

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تكليف رجب معيزة مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بدمياط بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إلى جانب عمله وتشكيل جهاز للإشراف على أعمال النظافة والمرافق بمحافظة دمياط والوحدات المحلية التابعة لها برئاسة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد على أن يكون مهام الجهاز الإشراف والمتابعة على أعمال النظافة من طرق وصرف صحى وإنارة عامة للشوارع وبلاعات صرف المطر ورفع الإشغالات وكذلك أعمال رد الشيء لأصله.

جاء هذا القرار بناء على جولة المحافظ المفاجئة، اليوم، ببعض قرى مركز ومدينة دمياط حيث أبدى المحافظ استيائه الشديد من سوء حالة النظافة ولذلك قرر المحافظ أيضا وبعد العرض على وزير التنمية المحلية إعفاء اللواء هشام عثمان من مهام رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للمواقف حيث توجه المحافظ إلى اللواء عثمان بالشكر على جهده المبذول خلال فترة رئاسته للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ولكن لم تسفر تلك الجهود عن النتائج المتوقعة.

يأتي ذلك بالتعاون مع رؤساء المجالس والمدن، بجانب الإشراف على تشغيل جميع معدات النظافة بالمراكز والمدن وفحصها وتقديم تقرير شهري بحالتها الفنية وأيضًا متابعة الإيرادات العامة الخاصة بإدارات النظافة التابعة الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومتابعة اعمال التحصيل وذلك لتفعيل الاستفادة منها على الوجه الأكمل.

كما يختص الجهاز بمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومعاونة رؤساء المراكز والمدن في أداء عملهم وإنجازه ومتابعة تنفيذها تحديد أي تصور لرفع أداء هذه الأعمال وتقديم تقرير شهري عن أوجه القصور للعرض على السلطة المختصة.