المشرف على المتحف الكبير: "مفهوش آثار.. وسنحاسب المخطئ"

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن الحريق لم ينشب إلا في السقلات الخارجية للجدار الخلفي من المتحف، مشيرًا إلى أن المتحف سيكون جاهزًا للافتتاح في نهاية العام الجاري.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن النار لم تصل إلى جدران المتحف نظرا لوجود مادة عازلة في جميع جدران المتحف في الخارج تعمل على عدم وصول النار لهذه الجدران.

وأكد "توفيق" أن النيران اشتعلت في السقالات، وكل أجهزة الدولة تحركت في وقت قياسي لتأمين المكان، مؤكدًا أنه لا توجد آثار داخل المتحف حتى الآن لكنه مشروع يتم تنفيذه.

وتابع: "يتم التحقيق في الأمر ومحاسبة المخطئ وسنتعلم من الحادث، حتى لا يتكرر في المستقبل".