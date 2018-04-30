أديب عن "تويتة أحمد منصور" بمباركة ترشيح أردوغان: "حاجة هانتريش"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإعلامي أحمد منصور مذيع قناة "الجزيرة"، كتب "تويتة" يبارك فيها ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية منفردا، بعد أن أعلن الرئيس التركي السابق عبدالله جول انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن "منصور" لا يكيل فقط بمكيالين، بل هو يكيل بكل المكاييل.

وتابع: "أحمد منصور بيكتب تويتات على مزاجه وقت الانتخابات الرئاسية في مصر كتب إن الديمقراطية انعدمت في مصر، والسيسي بينافس نفسه، لكن مع تركيا وأردوغان على قلبه زي العسل، حاجه هانتريش خالص".