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الوطن

هبة عبدالغني: ردود الفعل على شخصيتي بـ"الأب الروحي 2" فاقت توقعاتي

منذ 39 دقيقة
كتب: خالد فرج
هبة عبدالغني: ردود الفعل على شخصيتي بـ"الأب الروحي 2" فاقت توقعاتي

هبة عبدالغني

تستعد الفنانة هبة عبدالغني، لتصوير آخر مشاهدها في الثلاثين حلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، بوادي دجلة، الثلاثاء المقبل.

وأعربت هبة، في بيان صادر عنها، عن سعادتها بالإشادات التي تلقتها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقديمها لشخصية "العمة كحلة" بـ"الأب الروحي"، مؤكدة أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها.

مسلسل "الأب الروحى 2" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز ومحمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسنى، وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج تامر حمزة.

 

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