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الوطن

بالفيديو| القرموطي يقطع "كرة" على الهواء تضامنا مع محمد صلاح

منذ 51 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| القرموطي يقطع "كرة" على الهواء تضامنا مع محمد صلاح

الإعلامي جابر القرموطي يقطع كرة على الهواء تضامنًا مع محمد صلاح

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، تضامنه مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب الضغوط التي يتعرض لها الأخير على خلفية أزمته مع اتحاد الكرة المصري، بسبب خلاف حول عقود الرعاية ولصق صورته على طائرة منتخب مصر في كأس العالم.

وقطع القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، كرة، اعتراضًا على ما يتعرض له اللاعب، واصفًا إياه بروح الرياضة المصرية. 

ووجه مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، الشكر للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب جهوده في حل أزمة اللاعب. 

وقال: "على الحكومة المصرية أن تعين نجم المنتخب الوطني وزيرًا شرفيًا للسعادة في مصر".

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