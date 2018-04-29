عبدالمنعم: هناك "جهل مبرر" من قبل اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح

قال عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة سابقا، إن وضع صورة اللاعب محمد صلاح على طائرة منتخب مصر لا غضاضة فيها، لأنها طائرة المنتخب الوطني، لكن بدون وضع شعار لشركة الاتصالات، حيث لا يحق لاتحاد الكرة استخدام صورة صلاح تجاريا بأي شكل بدون الرجوع إلى الممثل القانوني الخاص به، ودفع المقابل.

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره في برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، أن هناك تجاوزا وقع لحقوق صلاح وللشركة الموقع معها، إذ كان يجب أن يكون وكيله حاضرا في الاتفاق، ورأى أن هناك قدرا من "الجهل" بهذه الأمور.

وتابع: "هذا الجهل مبرر لأنه ليس له سوابق"، موضحًا أن "اتحاد الكرة سيدفع الغرامة، وهي نسبة من قيمة العقد، إلا أنه سيتم التوصل إلى صيغة تفاهم مع صلاح".