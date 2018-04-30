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الوطن

شمسية وكريم واقٍ للجلد.. نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

منذ 49 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
شمسية وكريم واقٍ للجلد.. نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

هاني الناظر

قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، عدة نصائح للمواطنين بكيفية التعامل مع الموجة "الحارة الخماسينية".

وقال الناظر، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه من الضروري استخدام الشمسية أثناء التعرض للشمس مع دهان الوجه والأجزاء الظاهرة بكريم واق لحماية الجلد.

وأضاف، أنه من المهم ارتداء الملابس القطنية البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة، بالإضافة إلى ارتداء النظارات داكنة اللون لحماية العين من الأتربة، مع الإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء.

وأشار الناظر، إلى أنه بالنسبة للأطفال وكبار السن ومن يعانون الحساسية فعليهم ملازمة المنزل وإغلاق النوافذ أو ارتداء الكمامة عند الخروج للضرورة.

وتابع: "من الضروري الاستحمام فورا بعد العودة من المنزل ويفضل استخدام صابون جلسرين".

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