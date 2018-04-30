هبة طوجي: "طول عمري بحب الرقص.. ومتحمسة للجمهور المصري"

قالت المطربة اللبنانية هبه طوجي، إن هناك طريقا سهلا في الغناء وهو الغناء العادي الذي يتجه إليه البعض، وآخر صعب، موضحةً أنها اختارت الصعب لأنه المستقبل ويحمل أغاني واسعة ومتنوعة، وذلك يعود إلى أن ما تطمح إليه هو الاستمرارية.

وأضافت طوجي، في أول لقاء تليفزيوني لها في مصر ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنها متحمسة للجمهور المصري، مؤكدة أنها درست التمثيل والإخراج في جامعة بيروت ثم درست الغناء الشرقي.

وأشارت طوجي إلى أنه طوال عمرها تحب الرقص وتقدم الأغاني مباشرة خلال المسرحية بالتزامن مع الاستعراضات، وهو شيء صعب لكنه بحاجة إلى التدريب.