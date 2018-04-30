تسجيل الدخول

الوطن

هبة طوجي: "طول عمري بحب الرقص.. ومتحمسة للجمهور المصري"

منذ 40 دقيقة
كتب: محمود البدوي
هبة طوجي: "طول عمري بحب الرقص.. ومتحمسة للجمهور المصري"

هبة طوجي

قالت المطربة اللبنانية هبه طوجي، إن هناك طريقا سهلا في الغناء وهو الغناء العادي الذي يتجه إليه البعض، وآخر صعب، موضحةً أنها اختارت الصعب لأنه المستقبل ويحمل أغاني واسعة ومتنوعة، وذلك يعود إلى أن ما تطمح إليه هو الاستمرارية.

وأضافت طوجي، في أول لقاء تليفزيوني لها في مصر ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنها متحمسة للجمهور المصري، مؤكدة أنها درست التمثيل والإخراج في جامعة بيروت ثم درست الغناء الشرقي.

وأشارت طوجي إلى أنه طوال عمرها تحب الرقص وتقدم الأغاني مباشرة خلال المسرحية بالتزامن مع الاستعراضات، وهو شيء صعب لكنه بحاجة إلى التدريب.

أخبار متعلقة

تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة اللبنانية قمر لجمال مروان لـ26 مارس

تأجيل دعوى إثبات نسب نجل المطربة اللبنانية قمر لجمال مروان لـ26 مارس
حمادة هلال: وفاة طفلة بحفلي كابوس.. وأكملت الغناء بناء على طلب الجمهور

حمادة هلال: وفاة طفلة بحفلي كابوس.. وأكملت الغناء بناء على طلب الجمهور
بالصور| محافظ جنوب سيناء يكرم أمير الغناء العربي هاني شاكر

بالصور| محافظ جنوب سيناء يكرم أمير الغناء العربي هاني شاكر
بالصور| هبة طوجي: سعيدة بتواجدي في القاهرة.. وكنت أتمنى الغناء للجمهور المصري

بالصور| هبة طوجي: سعيدة بتواجدي في القاهرة.. وكنت أتمنى الغناء للجمهور المصري
الأحد.. "يوم أن قتلوا الغناء" يعود على مسرح الطليعة

الأحد.. "يوم أن قتلوا الغناء" يعود على مسرح الطليعة

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

بالفيديو| القرموطي: بعض حالات الإهمال تستوجب التعامل معها

بالفيديو| القرموطي: بعض حالات الإهمال تستوجب التعامل معها

حملة لإزالة وغلق الكافيهات المخالفة بالحي السويسري في مدينة نصر

حملة لإزالة وغلق الكافيهات المخالفة بالحي السويسري في مدينة نصر

"الزراعة": شائعة البطيخ تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري

"الزراعة": شائعة البطيخ تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري

مسلم: "الوطن" حصدت 23 جائزة دولية وعربية ومحلية في السنة الأخيرة

مسلم: "الوطن" حصدت 23 جائزة دولية وعربية ومحلية في السنة الأخيرة

بالفيديو| محمود مسلم: وفرنا 850 فرصة تدريب للمحررين مؤخرًا

بالفيديو| محمود مسلم: وفرنا 850 فرصة تدريب للمحررين مؤخرًا

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل