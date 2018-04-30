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الوطن

عبدالدايم: نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا في الفيوم

منذ 38 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
عبدالدايم: نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا في الفيوم

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بدأت التواجد في المحافظات، لأن كثير منها كان محروما من تفعيل النشاط والثقافة الذي يتم في القاهرة والإسكندرية،  متابعة: "لذلك بدأنا بعرض قوي هو (قواعد العشق الأربعون) في محافظة الفيوم، لأنها عزيزة علينا".

وأضافت عبدالدايم، في تصريح صحفي مساء أمس، على خلفية تقديم عرض مسرحية "قواعد العشق الأربعون": "أننا نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا وتنشيط لدور أنشطة وزارة الثقافة بالمحافظة، واتفقت مع محافظ الفيوم على ذلك.

وتابعت: "نقلنا بعض العروض المسرحية وسيكون هناك عروضا أكثر، أما بالنسبة للسينما لا أعتقد أن قصر الثقافة بالفيوم مجهز لذلك، ولكننا سوف نبحث كيف يكون هناك عروض سينمائية بالمحافظة".

عبدالدايم: نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا في الفيوم
عبدالدايم: نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا في الفيوم
عبدالدايم: نضع خطة لتقديم عروض من دار الأوبرا في الفيوم

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