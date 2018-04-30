تسجيل الدخول

الوطن

صلاح: صعبان علي الهاشتاج.. وهنيدي: ركز في ماتشك وهنعملك تويتر لوحدك

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
صلاح: صعبان علي الهاشتاج.. وهنيدي: ركز في ماتشك وهنعملك تويتر لوحدك

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني

أعلن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قرب انتهاء أزمته مع اتحاد الكرة، بشأن وضع صورته على طائرة المنتخب الوطني المتجهة إلى كأس العالم في روسيا.

وعقب صلاح على قرب انتهاء الأزمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا: "أنا بس صعبان عليَ الهاشتاج"، في إشارة إلى هاشتاج "ادعم محمد صلاح"، الذي دشنه رواد مواقع التدوينات القصيرة للتضامن معه، والذي تصدر "تويتر". 

ورد عليه الفنان الكوميدي محمد هنيدي مازحًا: "ركز في الماتش اللي جاي يا حبيبي، وليك عندي هنعملك تويتر لوحدك مش هاشتاج".

 

أخبار متعلقة

وزير الرياضة: اتفقنا مع اتحاد الكرة على تنفيذ كل مطالب محمد صلاح

وزير الرياضة: اتفقنا مع اتحاد الكرة على تنفيذ كل مطالب محمد صلاح
عبدالمنعم: هناك "جهل مبرر" من قبل اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح

عبدالمنعم: هناك "جهل مبرر" من قبل اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح
بالصور| كيف تفاعل النجوم مع أزمة محمد صلاح؟.. "حقك علينا"

بالصور| كيف تفاعل النجوم مع أزمة محمد صلاح؟.. "حقك علينا"
وزير الرياضة يجتمع بأعضاء الجبلاية لانهاء أزمة محمد صلاح

وزير الرياضة يجتمع بأعضاء الجبلاية لانهاء أزمة محمد صلاح
وزير الرياضة عن أزمة محمد صلاح: "ده ابننا والاتحاد مستعد للتنازل"

وزير الرياضة عن أزمة محمد صلاح: "ده ابننا والاتحاد مستعد للتنازل"
سمير صبري يُقاضي اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح

سمير صبري يُقاضي اتحاد الكرة في أزمة محمد صلاح

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

بالفيديو| القرموطي: بعض حالات الإهمال تستوجب التعامل معها

بالفيديو| القرموطي: بعض حالات الإهمال تستوجب التعامل معها

حملة لإزالة وغلق الكافيهات المخالفة بالحي السويسري في مدينة نصر

حملة لإزالة وغلق الكافيهات المخالفة بالحي السويسري في مدينة نصر

"الزراعة": شائعة البطيخ تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري

"الزراعة": شائعة البطيخ تهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري

مسلم: "الوطن" حصدت 23 جائزة دولية وعربية ومحلية في السنة الأخيرة

مسلم: "الوطن" حصدت 23 جائزة دولية وعربية ومحلية في السنة الأخيرة

بالفيديو| محمود مسلم: وفرنا 850 فرصة تدريب للمحررين مؤخرًا

بالفيديو| محمود مسلم: وفرنا 850 فرصة تدريب للمحررين مؤخرًا

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل