صلاح: صعبان علي الهاشتاج.. وهنيدي: ركز في ماتشك وهنعملك تويتر لوحدك

أعلن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، قرب انتهاء أزمته مع اتحاد الكرة، بشأن وضع صورته على طائرة المنتخب الوطني المتجهة إلى كأس العالم في روسيا.

وعقب صلاح على قرب انتهاء الأزمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا: "أنا بس صعبان عليَ الهاشتاج"، في إشارة إلى هاشتاج "ادعم محمد صلاح"، الذي دشنه رواد مواقع التدوينات القصيرة للتضامن معه، والذي تصدر "تويتر".

ورد عليه الفنان الكوميدي محمد هنيدي مازحًا: "ركز في الماتش اللي جاي يا حبيبي، وليك عندي هنعملك تويتر لوحدك مش هاشتاج".