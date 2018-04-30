مقتل مسجل خطر وإصابة فرد شرطة في تبادل لإطلاق النار بالدقهلية

لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدنية منية النصر بالدقهلية، وأُلقي القبض على آخر وبحوزته طبنجة، كما عُثر بجوار جثة القتيل على بندقية خرطوش، بعد مشاجرة مع آخرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المحضر للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بدفن جثة المتهم القتيل بعد تشريحها، وتحفظت على الأسلحة النارية المضبوطة.

وتلقت أجهزة الأمن بالدقهلية، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية ميت الخولى مؤمن التابعة لمركز منية النصر بين صاحب معرض سيارات "طرف أول"، وأخصائي اجتماعي وعاملين، أحدهما سبق اتهامه في 5 قضايا والثاني سبق اتهامه في 7 قضايا "طرف ثانٍ"، بسبب رفض صاحب المعرض إيقاف الدراجة النارية الخاصة بالأخصائي أمام معرضه، وأطلق خلالها العاملان أعيرة نارية وخرطوش فأصابا سائقين تصادف مرورهما بمكان الواقعة، برش بأجزاء متفرقة بجسديهما.

وأشارت التحريات إلى انتقال أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتمكنت من القبض على الأخصائي، وحاول العاملان الهرب ولاحقتهما الشرطة فبادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وأسفر ذلك عن إصابة فرد شرطة وآخر تصادف تواجده.

وتبادلت الشرطة إطلاق النار معهما، وألقت القبض على الأول وبحوزته طبنجة مطموسة الأرقام، ولقي الثاني مصرعه وعثر بجوارة بندقية خرطوش.