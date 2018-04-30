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الوطن

"مسلم" يشكر متابعي وصحفيي "الوطن" بمناسبة مرور 6 أعوام على تأسيسها

منذ 22 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"مسلم" يشكر متابعي وصحفيي "الوطن" بمناسبة مرور 6 أعوام على تأسيسها

الأستاذ محمود مسلم

وجه الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، الشكر لكل متابعي وقراء والعاملين بالجريدة والعاملين الذين غادروها، بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها.

وقال مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن قراء الجريدة ومتابعيها والعاملين بها، صنعوا اسمها ومصداقيتها عند القراء. 

وأضاف رئيس تحرير "الوطن"، أن الجريدة احتفلت قبل حوالي يومين بوصول متابعيها على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك" إلى 10 ملايين شخص، ما يُشكل تتويجًا لجهود القائمين على الجريدة خلال 6 سنوات مضت.

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