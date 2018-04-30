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الوطن

بالفيديو| رئيس تحرير "الوطن": شباب الجريدة كتبوا مقالات عن تجاربهم

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| رئيس تحرير "الوطن": شباب الجريدة كتبوا مقالات عن تجاربهم

الأستاذ محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن شعار الجريدة هو "الوطن قوته في ناسه"، ويرمز إلى اعتمادها على الشباب القائمين عليها، ومتابعي الجريدة عبر نسختها الورقية وموقعها الإلكتروني. 

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم حجازي، مقدم برنامج "دائرة الضوء"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، أن الكثير من الشباب المُشتغل بالجريدة شارك في احتفاليتها بكتابة مقالٍ عن تجربته في العمل بها في موقعها الإلكتروني ونسختها الورقية، لافتًا إلى أن بعض الشباب الذي التحق بالجريدة منذ شهرين شارك في الكتابة.

وتحتفل جريدة الوطن بمناسبة مرور 6 أعوام على تأسيسها. 

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