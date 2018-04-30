محامٍ: قانون الرؤية منح الآباء حق رؤية أبنائهم 90 يوما خلال 15 سنة

قال عصام حجاج، محامٍ، إن قضايا العنف زادت بشكل يفوق الوصف، لأتفه الأسباب، لافتًا إلى أن بعض جرائم القتل تُرتكب بسبب مبلغ قليل من المال قد يصل إلى 50 جنيهًا.

وأضاف حجاج، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن قضايا الأحوال الشخصية زادت بشكل كبير أيضًا، لافتًا إلى زيادة أعداد المطلقات لتصل إلى 5 ملايين مطلقة.

وتابع حجاج، أن نسب قضايا الخلع والطلاق زادت بحوالي 20 ضعفًا، لافتًا إلى أن قانون الرؤية يمنح الآباء الذي طلقوا زوجاتهم حق رؤية أطفالهم 90 يومًا خلال 15 سنة، ما قد يدفعهم إلى خطف أبنائهم.