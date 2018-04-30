عرض مسلسل "عزمي وأشجان" على قناة OSN

حصلت قناة "OSN" على حق عرض مسلسل "عزمي وأشجان"، بالتزامن مع عرضه بشكل حصري على قناة النهار الفضائية، خلال موسم رمضان المقبل.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما "عزمي" و"أشجان"، اللذان يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

مسلسل "عزمى وأشجان" بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، والفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيي، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكي.