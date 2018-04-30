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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على معظم البلاد

منذ 17 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على معظم البلاد

أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم بارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ40 درجة مئوية.

وأضاف عبدالعال، خلال تصريحات صحفية، أنه سيستمر الارتفاع حتى الأربعاء المقبل على الأقل، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأوضح رئيس الهيئة، أن ذلك سيصاحبه نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب وجنوب البلاد تمتد إلى المناطق المكشوفة والصحراوية من القاهرة وشمال سيناء، ما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الصحراوية منها، ويؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشار، إلى أنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب وجنوب البلاد، تمتد إلى المناطق المكشوفة والصحراوية من القاهرة وشمال سيناء، ما يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية منها، ويؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تكون رعدية أحيانا، وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد، قد تصل لحد السيول هناك.

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