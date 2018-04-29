"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث ستنشط رياح محملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار، قد تصل إلى مرحلة السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونفى عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ما أُثير عن اعتزامه تقديم استقالته بسبب تضارب الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الري، مشددًا على أنه دائم التواصل مع وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي للتعاون في بعض الملفات المتعلقة بالطقس والأرصاد.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باستخدام الشمسية للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة في الفترة المقبلة، كما شدد على ضرورة عدم التواجد في المناطق المشمسة لفترات طويلة، لافتًا إلى عدم وجود خطورة على حياة المواطنين من تواجدهم بالشارع في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم الحديث عن حالة الطقس خلال أسبوع، لافتًا إلى أنه سيتم مراقبة وتغريم كل الوسائل التي تخالف القانون بما في ذلك صفحات موقع "فيس بوك".