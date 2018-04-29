تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

اليوم AM 04:56
كتب: شريف سليمان
"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث ستنشط رياح محملة بالرمال والأتربة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار، قد تصل إلى مرحلة السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

ونفى عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ما أُثير عن اعتزامه تقديم استقالته بسبب تضارب الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الري، مشددًا على أنه دائم التواصل مع وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي للتعاون في بعض الملفات المتعلقة بالطقس والأرصاد.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باستخدام الشمسية للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة في الفترة المقبلة، كما شدد على ضرورة عدم التواجد في المناطق المشمسة لفترات طويلة، لافتًا إلى عدم وجود خطورة على حياة المواطنين من تواجدهم بالشارع في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم الحديث عن حالة الطقس خلال أسبوع، لافتًا إلى أنه سيتم مراقبة وتغريم كل الوسائل التي تخالف القانون بما في ذلك صفحات موقع "فيس بوك". 

 

أخبار متعلقة

"الأرصاد": موجة من البرق والرعد في القاهرة الإثنين المقبل

"الأرصاد": موجة من البرق والرعد في القاهرة الإثنين المقبل
الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار

الأرصاد: الرقابة الإدارية طلبت أسماء الجهات المُستلِمة لتحذير بالأمطار
رئيس "الأرصاد": الهيئة أول جهة أدت بواجبها في مواجهة التقلبات الجوية

رئيس "الأرصاد": الهيئة أول جهة أدت بواجبها في مواجهة التقلبات الجوية
"الأرصاد" تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. ورياح وأمطار غزيرة تضرب سيناء

"الأرصاد" تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. ورياح وأمطار غزيرة تضرب سيناء
"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

التعليقات

أحدث الأخبار

بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

بالفيديو| أطباء يتجاهلون علاج مريض لمشاهدة مباراة لـ"صلاح" بكفر الدوار

بالفيديو| مواطن يروي تفاصيل سرقة "تحويشة عمره"

بالفيديو| مواطن يروي تفاصيل سرقة "تحويشة عمره"

"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

"الأرصاد" تناشد المواطنين استخدام "شمسيات" لارتفاع درجات الحرارة

متصلة تستغيث بالشرطة على الهواء من تاجر مخدرات: "جري ورايا بالسكينة"

متصلة تستغيث بالشرطة على الهواء من تاجر مخدرات: "جري ورايا بالسكينة"

بالفيديو| القرموطي للسيسي: "خد فرقة النور والأمل معاك في سفرياتك"

بالفيديو| القرموطي للسيسي: "خد فرقة النور والأمل معاك في سفرياتك"

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل