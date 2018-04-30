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الوطن

الري: الانتهاء من خطة الحماية من السيول 2020.. والتكلفة 4.6 مليار جنيه

منذ 20 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
الري: الانتهاء من خطة الحماية من السيول 2020.. والتكلفة 4.6 مليار جنيه

وزير الرى

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ أعمال إنشاء 28 سدا و16 بحيرة صناعية وعدد كبير من الخزانات الأرضية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول.

وأوضحت الوزارة، في بيان الويم، أنها بصدد الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال الخطة الخمسية الأولى التي بدأتها عام 2014، ومن المقرر انتهاؤها خلال العام المالى 2019/2020 بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، حيث انتهينا من أعمال حماية منذ بداية الخطة وحتى الآن بتكلفة تصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه، وجار استكمال أعمال الخطة.

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