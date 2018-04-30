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الوطن

قطاع حقوق الإنسان ينظم قوافل طبية مع وزارة التضامن

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد بركات
قطاع حقوق الإنسان ينظم قوافل طبية مع وزارة التضامن

قوافل طبية فى دور الرعاية

نظم قطاع حقوق الإنسان بإشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع كلا من "وزارة التضامن - قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية" قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال في عدد من دور الرعاية مع توفير العقاقير الطبية اللازمة لهم.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإيفاد وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لاستقبال أطفال بعض دور الرعاية وزيارة أحد الأماكن السياحية "قلعة صلاح الدين الأيوبي" تحت شعار "من حقك تعرف بلدك" بما يعظم لديهم روح الانتماء والحس الوطني.. جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية واستمرارا لاستراتيجية الوزارة الهادفة في أحد أهم محاورها إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية مع كافه فئات المجتمع.

 

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