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الوطن

الوادي الجديد تتولى إقامة 400 منزل ريفي ووحدة "بيوجاز" بالقرية الخضراء

منذ 29 دقيقة
كتب: شرف غريب
الوادي الجديد تتولى إقامة 400 منزل ريفي ووحدة "بيوجاز" بالقرية الخضراء

المهندس احمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادي الجديد

قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم، إنه يجري حاليا إقامة 400 منزل ريفي ووحدة توليد طاقة "بيوجاز" بمشروع القرية الخضراء شمال مدينة الخارجة.

وأضاف أحمد، أنه جري الإنتهاء من إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى من المشروع والذي يتضمن تنفيذ القرية بالقرب من قرية المنيرة شمال مركز الخارجة، على أن تقام هذه المنازل بنظام الحوائط الحاملة، وملحق بكل منزل وحدة توليد طاقة" بيوجاز" من المخلفات العضوية وحظيرة لتربية الثروة الحيوانية.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أن المشروع يستهدف استصلاح وزراعة 503 أفدنة توزع على المنتفعين عقب استلامهم المساحات والمنازل المخصصة لهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وصندوق استصلاح الأراضي وديوان عام المحافظة، وذلك خلال 8 أشهر من الآن، وأن المشروع يُنفذ بتمويل من وزارة الإسكان والمحافظة، والبنوك الوطنية، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين.

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