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الوطن

وزير المالية: اجتماعات دورية مع ممثلي "النقد الدولي" الأسبوع المقبل

منذ 16 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
وزير المالية: اجتماعات دورية مع ممثلي "النقد الدولي" الأسبوع المقبل

وزير المالية

كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن الأسبوع المقبل يشهد عقد اجتماعات دورية مع ممثلي صندوق النقد الدولي في إطار المتابعة الدورية التي ينفذها الصندوق مع الحكومة المصرية وتستغرق 12 يوما.

وقال الوزير، في تصريحات خلال جولته بمركز كبار الممولين، إنه من المستهدف تحقيق حصيلة ضريبية كلية تتضمن الضرائب والجمارك تتخطى 610 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في زيادة الحصيلة، خاصة أنه يتضمن أساليب جديدة للفحص الإلكتروني وفحص الشركات، موضحا أن المستهدف خفض عجز الموازنة 8.4% خلال العام المالي المقبل مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2%.

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