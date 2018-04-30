خدمة جديدة لاستعادة الهواتف المسروقة مقابل اشتراك سنوي 149جنيه

طرحت شركة بيلارز للخدمات الأمنية والتكنولوجية، خدمة جديدة لاستعادة الهواتف المسروقة من خلال الطرق القانونية والشرعية، مقابل اشتراك سنوي 149 جنيها للهاتف الجديد و199 جنيها للهاتف المستخدم، مشيرًا إلى أن مجموعة حقوق الدولية للمحاماة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية لصالح العميل عقب ابلاغ الشركة بسرقة الهاتف المحمول.

وتعمل الخدمة الجديدة على استعادة جميع انواع الاجهزة التى تعمل على شريحة المحمول" الهواتف - الأجهزة اللوحية" وفي حالة سرقة الجهاز فعلى المشترك أن يقوم بعمل وكالة قانونية خاصة واخطارنا بذلك، للبدء في اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون لصالح العميل وبعد عمل الوكالة القانونية لاستعادة الهاتف المسروق مرة اخرى.

وتسعى الشركة من خلال تلك الخدمة إلى الحفاظ على الأمن القومي والمجتمعي والتصدي لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة وارتكاب الجرائم، مناشدًا المواطنين بعدم شراء آي هاتف دون اثبات ملكيته من خلال الحصول على فاتورة الشراء او الحصول على علبة الهاتف مسجل عليها رقم السيريال" IMEI"

ومن جانبه أكد هشام حامد رئيس مجموعة حقوق الدولية للمحاماة، أن المجموعة لديها القدرة من خلال كوادرها القانونية وممثليها تغطية كافة محافظات الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة سرقة آي هاتف من المشتركين فى آي مكان.