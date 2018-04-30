قيادي بالحزب الحاكم في السودان: دعوات سحب قواتنا من اليمن بلا تأثير

مع تجدد المطالبات في البرلمان السوداني، بسحب القوات العسكرية المشاركة في الحرب اليمنية، تثار تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن لتلك الدعوات أن تلزم السلطات باتخاذ القرار، وفق تقير لوكالة أنباء "سبوتنيك".و

في هذا الصدد يقول الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن مطالبات "كتلة التغيير" في البرلمان بسحب القوات السودانية من اليمن "لن يكون لها أي تأثير في القرار حتى إن شكلت أغلبية برلمانية".

وأضاف عبد العاطي أن "المطالبات بسحب القوات هى مسائل برلمانية، لكن القرار في النهاية هو قرار رئاسي وليس له علاقة بالبرلمان، فقرار سحب القوات من عدمه بيد الرئيس، فهذا الأمر لا يدخل في إطار التشريع، فالقرار بيد أعلى قيادي في السلطة التنفيذية وهو الرئيس وبالتالي لا دخل للبرلمان".