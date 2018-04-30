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الوطن

"نيويورك تايمز": إيران سترد على ضربات إسرائيل بعد انتخابات لبنان

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
"نيويورك تايمز": إيران سترد على ضربات إسرائيل بعد انتخابات لبنان

ضربات على مواقع في سوريا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مصادر لها تتوقع ردا إيرانيا ضد إسرائيل بعد الضربات الأخيرة على موقعين عسكريين في "حلب وحماة" بسوريا، لكن من المرجح أن يكون بعد الانتخابات اللبنانية.

وقتل 26 مسلحا موالين للحكومة السورية غالبيتهم من المقاتلين الإيرانيين جراء ضربات صاروخية استهدفت، مساء أمس، قواعد عسكرية تابعة للقوات الحكومية في وسط وشمال البلاد.

ورجح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، أن تكون إسرائيل مسئولة عن إطلاقها. ورفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الضربات. 

 

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