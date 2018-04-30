ضبط مستريح جديد بالدقهلية تحصل على 8 ملايين جنيه من المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية اليوم، مستريح جديد، بمركز شربين بعد أن تعددت البلاغات ضده، واتهمه عدد من المواطنين بإعطائه مبالغ متفرقة على دفعات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 8 ملايين جنية، لتشغليهم لهم مقابل أرباح شهرية توقف عن سدادها مؤخرًا.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود عدة بلاغات لمركز شرطة شربين ضد و. ظ 36 سنة-عاطل، بالحصول علي أموال المواطنين لتوظيفها لهم إلا أنه توقف عن سداد الأرباح لتعثره ماديًا.

وتشكّل فريق بحث من ضبّاط مباحث مركز شربين بقيادة الرائد محمد الأرضي، رئيس المباحث، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضبط المتحري عنه بإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية وبمواجهته أعترف في محضر الشرطة، بتحصله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تشغيلها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6848 جنح شربين لسنة 2018.