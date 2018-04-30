هبه على رئيسا لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفاً لهشام مراد

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قراراً بندب الدكتورة هبه على محمود يوسف وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، للعمل رئيساً لقطاع العلاقات الثقافية الخارجية لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

ووجهت "عبد الدايم الشكر" للدكتور هشام مراد رئيس القطاع السابق، وقالت إنه قام بأداء دوره ومسئولياته في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في أي موقع يتولاه.

والدكتورة هبه على محمود يوسف حاصلة على درجة الدكتوراة فى تاريخ الفن والآثار الاسلامية من جامعة السوربون بفرنسا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، عملت أستاذاً ورئيس قسم الإرشاد السياحي ووكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية ، وأشرفت علي عدد من الرسائل العلمية ودراسات الحالة للقاهرة الإسلامية في برنامج الماجستير المشترك "حفظ التراث وإدارة المواقع" والمقام بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة براندنبورج للعلوم والتكنولوجيا ألمانيا الى جانب تدريس عدد من المقررات ضمن برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان وباليرمو الإيطالية كما اشرفت على وناقشت العديد من الرسائل العلمية في مجال الحضارة والآثار والفنون الإسلامية ، باحث بشعبة البرديات العربية بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ، عضو اللجنة العلمية للمعجم الأثري بالمجلس الأعلي للثقافة ، شاركت فى تقييم الأطر البحثية للمتقدمين للحصول علي منح دراسية في مجال السياحة من هيئة الفولبرايت ، لها العديد من الابحاث العلمية المنشورة باللغة العربية الى جانب الانجليزية والفرنسية .