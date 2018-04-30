"النضال الفلسطيني": انعقاد المجلس الوطني استحقاق دستوري طال انتظاره

أكد أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الفلسطيني عوني أبو غوش، أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني هو بمثابة استحقاق وطني ودستوري طال انتظاره، معتبرا انعقاده في هذه الظروف الدقيقة يوجه جملة من الرسائل للعالم أجمع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح في حديث لتلفزيون فلسطين اليوم الاثنين، أن الرسالة الأولى تتعلق بالبرنامج السياسي الذي خطته منظمة التحرير، والرسالة الثانية الرد على كافة الإجراءات والسياسيات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة باتجاه التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن مؤسساتها تتحدث باسم شعبنا بشكل عام، والرسالة الثالثة لتأكيد أن أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم ملتفون عن قيادتهم الشرعية.

وشدد على أهمية الرسالة التي مفادها أن الشعب الفلسطيني وقيادته ما زالوا مصممين على المضي في المشروع الوطني، حتى احقاق حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.