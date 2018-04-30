انتحار شاب تركته زوجته لعدم إنفاقه عليها بالإسكندرية

انتحر شاب عاطل عن العمل بغرفة نومه حيث لف حول رقبته حبل بلاستيك مثبت طرفه بحلقة حديدية بسقف الغرفة وتم العثور عليه بكامل ملابسه في حالة تعفن رمي وذلك بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، لترك زوجته مسكن الزوجية لعدم قدرته على الإنفاق عليها، بالعقار رقم 58 شارع العيون، بمنطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بوجود شخص في حالة انتحار داخل مسكنه بالعقار رقم 58 شارع العيون، بمنطقة غيط العنب، غرب الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة كرموز إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الشقة محل الواقعة بالطابق السابع بالعقار المشار إلية، وجد جثة المواطن "محمد. س"، 32 سنة، بسؤال شقيقته ربة منزل، مقيمة بدائرة الدخيلة، أيدت ما جاء بالفحص والمعاينة، وعللت انتحار شقيقها لكونه يعاني من حاله نفسية سيئة لترك زوجته مسكن الزوجية لعدم قدرته على الإنفاق عليها.

تم إخطار النيابة بالواقعة، وانتقلت الأدلة الجنائية إلى محل البلاغ، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.