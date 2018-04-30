نائب الرئيس الإندونيسي يقيم مأدبة عشاء ترحيبا بشيخ الأزهر

أقام محمد يوسف كالا، نائب الرئيس الإندونيسي، اليوم الإثنين، مأدبة عشاء للترحيب بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الحالية لإندونيسيا.

حضر مأدبة العشاء، وزيرة الخارجية "ريتنو مارسودي"، ووزير الشئون الدينية "لقمان حكيم سيف الدين"، ومستشار الرئيس لحوار الأديان والحضارات الدكتور محمد دين شمس الدين، والدكتور محمد شهاب قريشي، وزير الشئون الدينية السابق، والدكتور حميد أول الدين وزير العدل السابق، والسفير محمد فاخر، نائب وزير الخارجية، والشيخ معروف أمين، رئيس مجلس علماء إندونيسيا، والسفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا في القاهرة.

ومن الوفد المرافق للإمام الأكبر: السفير عمرو معوض، سفير مصر في إندونيسيا، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي النعيمي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شئون الوافدين بالأزهر، كما حضر العشاء الدكتور أحمد الجروان رئيس المنظمة العالمية للتسامح والسلام.

وكان الإمام الأكبر، التقى في وقت سابق اليوم الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في القصر الرئاسي، بالعاصمة جاكرتا، حيث عقد فضيلته لقاء ثنائيًّا مع الرئيس ويدودو، أعقبه اجتماع موسَّع بحضور كبار المسئولين والوفد المرافق للإمام الأكبر.

وتناول الاجتماع التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، خاصةً التدخلات العسكرية ودعم الإرهاب ومشاكل اللاجئين، كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية التي لم تجد حلا حتى اليوم، فضلًا عن القرارات المتغطرسة بحق القدس العربية.