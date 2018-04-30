وقف الملاحة النهرية في أسوان بعد عاصفة ترابية شديدة

أعلن مسؤولي شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع النقل النهري بمحافظة أسوان، منذ قليل، وقف حركة الملاحة النهرية من بحيرة ناصر وحتى حدود محافظة الأقصر، وذلك أمام حركة الفنادق السياحية العائمة من البواخر السياحية والمراكب النيلية والشراعية، عقب وصول عاصفة ترابية شديدة ضربت المحافظة في مراكزها الـ5.

وحذروا في بيان شديد اللهجة لأي اختراق للتعليمات من قائدي المركبات النيلية والبواخر السياحية وطالبوهم بضرورة توقف الإبحار داخل المجرى الملاحي النهري لحين انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الأحوال الجوية والطقس في أسوان، وأكدوا أنه في حال اختراق التعليمات وكسر اللوائح سيتم سحب رخص القيادة ومعاقبة البواخر السياحية والمراكب المخالفة.

وأعلنت محافظة أسوان حالة الاستعداد تحسبا لأي طوارئ خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على محافظات مصر خلال الفترة القادمة مع وجود عاصفة ترابية.

وقرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أمس، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.