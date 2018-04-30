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الوطن

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية

منذ 33 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، رؤساء المدن، بالتنسيق مع مديرية التموين ومسؤولى منافذ القوات المسلحة لبيع السلع الغذائية، بتوفير أماكن جديدة للتوسع في إنشاء مثل هذه المنافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وطالب حبيب، بامتداد هذه المنافذ في جميع المراكز والمدن خاصة بالقرى، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ بها.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بإعداد خريطة تفصيلية بالأماكن المتاحة للتوسع في إقامة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة للجمهور، على أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل، لتحقيق أكبر استفادة من المنافذ، منها: "أن تكون ذات مساحات كبيرة لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من السلع، وأن تكون في وسط التجمعات السكانية وبالمناطق والقرى البعيدة التي يجد المواطن صعوبة في الحصول على السلع ويتوجه لأماكن بعيدة ليجلبها".

 

وافتتح حبيب، يرافقه اللواء أركان حرب طارق إسماعيل رئيس الشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم، منفذين لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في قريتي تزمنت الشرقية وشريف باشا.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية
محافظ بني سويف يوجه بتوفير أماكن للتوسع في منافذ السلع الغذائية

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