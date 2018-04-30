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الوطن

ياسر سليم ينفي انضمام قنوات الحياة والعاصمة وdrn إلى "إعلام المصريين"

اليوم PM 08:15
كتب: محمد الشيخ
ياسر سليم ينفي انضمام قنوات الحياة والعاصمة وdrn إلى "إعلام المصريين"

ياسر سليم

‎ نفى ياسر سليم، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الحياة وقناة العاصمة وراديو drn ، انضمام المجموعة لمؤسسة إعلام المصريين، مشيرًا إلى أنها مجموعة قائمة بذاتها، وتجمع ثلاث كيانات ضخمة، هي شبكة تليفزيون الحياة المعروفة بتاريخها الطويل، وقناة العاصمة التي حققت مؤخرا نسب مشاهدة عالية، وراديو drn الذي دخل هو الاخر لسوق المنافسة مع كيانات معروفة.

وأكد أنه تسلم اليوم إدارة مجموعة الحياة والعاصمة وdrn وتواجد منذ الصباح الباكر في مدينة الإنتاج الإعلامي لتفقد الأجهزة وإمكانيات كل قناة، ووضع الخريطة الرمضانية القادمة للحاق بركب المنافسة في الموسم الرمضاني.‎

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