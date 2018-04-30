السيسي: مصر حريصة على التعاون مع اليونان وقبرص فى إطار التنسيق الثلاثي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر رأس التين بالإسكندرية الرئيس اليوناني، بروكوبيوس بافلوبلوس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس اليونان، مشيداً بحرصه على المشاركة فى فعاليات أسبوع إحياء الجذور للجاليات اليونانية والقبرصية، والذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين شعبي البلدين ورسوخ العلاقات الثقافية والاجتماعية بينهما.​

وأعرب الرئيس، عن تقديره لمواقف اليونان الداعمة لمصر فى إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مرحباً بالتقدم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية التي وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصةً على الصعيدين السياسي والعسكري.

وشدد على حرص مصر على الدفع قدماً بالتعاون مع اليونان وقبرص فى إطار آلية التعاون الثلاثي، والتي تمثل نموذجاً يحتذي به للتعاون البناء بالبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اليوناني أعرب عن سعادته بزيارة الأسكندرية، لافتاً إلى ما تمثله تلك المدينة العريقة من رمز للترابط الثقافي والحضاري بين الشعبين المصري واليوناني.

وأكد رئيس اليونان خصوصية العلاقات المصرية اليونانية، مشيراً إلى مكانة مصر المتميزة بمنطقة البحر المتوسط وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وشدد "بافلوبلوس"، على حرص بلاده على مواصلة العمل الوثيق مع مصر وتطوير العلاقات معها، سواء على الصعيد الثنائي أو فى إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، لاسيما فى ضوء وجود آفاق ومجالات عديدة يُمكن تعزيز التعاون بها بما يحقق مصالح البلدين.

وذكر بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون فى عدد من المجالات، مثل الطاقة والسياحة والزراعة، كما تم التباحث حول عدد من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.