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الوطن

إخماد 3 حرائق في أسوان بسبب عاصفة ترابية

منذ 16 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
إخماد 3 حرائق في أسوان بسبب عاصفة ترابية

صورة أرشيفية

أخمد رجال جهود الحماية المدنية بأسوان، برئاسة العميد ضياء الدين صبحي، 3 حرائق في أماكن مختلفة، نتيجة تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة.

وقعت أحد الحرائق، في قطعة زراعية بالرغامة حيث اندلع بمحصول قصب السكر، وآخر في منطقة زراعية بأبو الريش بحري، وأشجار في قرية الشيخ إبراهيم بدراو، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

يذكر أن المحافظة أعلنت حالة الاستعداد تحسبا لأي طوارئ خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على المحافظات خلال الفترة القادمة مع وجود عاصفة ترابية.

وقرر المحافظ، اللواء مجدي حجازي، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حال سقوط أمطار غزيرة أو حدوث سيول، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الأزمة لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.

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