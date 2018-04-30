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الوطن

عمرو أديب عن هزيمة الأهلي: "متزعلوش مني تعبت من كتر التحفيل"

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
عمرو أديب عن هزيمة الأهلي: "متزعلوش مني تعبت من كتر التحفيل"

عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة الأهلي من "الأسيوطي سبورت"، قائلا: "إن علي ماهر مدرب كبير جدا وعظيم، وبعد هذا الفوز لن ينتقل إلى سموحة مثلما أُشيع في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن عدد كبير من جماهير الأهلي كانت تنتظر إحراز الأهلي هدف في الدقيقة 90، ولكن لم يحدث مثلما قُيل، متابعا: "الأهلوية رجعوا يهاجموا حسام البدري".

وطالب أديب جماهير الأهلي ألا تحزن من حديثه فهو عانى كثيرا أثناء هزيمة نادي الزمالك من سخرية الجماهير الحمراء عليه.

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