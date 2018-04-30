نائب شمال سيناء: السيول "فرحة كبيرة بنستناها بالـ5 سنين"

قال جازي سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن أهالي أرض الفيروز يعتبرون السيول "فرحة كبيرة"، لأنها مصدر للحياة بالنسبة لهم، إذ يستعينون بالمياه في الكثير من الزراعات، مؤكدا أنهم قد ينتظرون 5 سنوات من أجل تلك الأمطار.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأهالي تلقوا موافقة من القوات المسلحة والجيش الثالث في نطاق سيناء، بأن يتحركوا لزراعة أراضيهم، مناشدا وزارة الزراعة بتوفير الجرارات الزراعية بوسط سيناء.

ولفت إلى أن وسط سيناء لم يشهد سقوط أمطار اليوم، لكن "مستنيين الخير".