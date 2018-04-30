اتفاقية تعاون بين "أملاك للتمويل" والبنك العقاري المصري

أعلن حاتم عامر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل مصر، توقيع اتفاقية تعاون بين أملاك والبنك العقاري المصري العربي أحد أهم البنوك في السوق المصري، برئاسة عمرو فؤاد كمال، رئيس مجلس الإدارة.

ووقّع الاتفاقية عن شركة أملاك للتمويل – مصر حاتم عامر، وعن البنك العقارى المصري العربي عمرو فؤاد كمال رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح حاتم عامر أن الهدف من هذه الشراكة هو التوسع في السوق المصري، بما يتواكب مع استراتيجية كلا من المؤسستين والنابعة عن رؤى البنك الطموحة، بالتعاون مع أملاك، لتحقيق مزايا تنافسية غير مسبوقة.

وتنص هذه الشراكة على توفير البنك ملاءة ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه لشركة أملاك، للتوسع فى نشاط الشركة، بالإضافة إلى تمويل عملاء الفئات الأعلى من حيث قيمة التمويل.

يشار إلى أن البنك العقاري، قد شهد تطورًا مذهلًا وغير مسبوق في فترة الستة أشهر الماضية، تحت إشراف إدارته الحالية، برئاسة السيد عمرو فؤاد، في تقديم خدماته المالية المتكاملة بأعلى درجات الجودة، كدليل عملي على كفاءة ورؤية قيادته الحالية، ليصبح من أكثر البنوك المصرية نموًا في الفترة الأخيرة.

ويعد البنك العقاري المصري العربي بنك مصري واحد من أقدم البنوك في مصر، تأسس عام 1880، وللبنك فروع تصل في مجملها إلى 44 فرعًا موزعة ما بين مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في كل أنحاء العالم، وتبلغ محفظة البنك نحو 14 مليار جنيه مصري "2.6 مليار دولار أمريكي"، ويعد البنك رائدًا متخصصًا في صناعة الخدمات العقارية المصرفية في مصر وكذلك الأردن وفلسطين.