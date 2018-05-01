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الوطن

توفيق: زيارة وزير خارجية فرنسا للمتحف دليل على استتباب الوضع الأمني

اليوم AM 12:33
كتب: رضوى هاشم
توفيق: زيارة وزير خارجية فرنسا للمتحف دليل على استتباب الوضع الأمني

وزير خارجية فرنسا

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أن الوضع في موقع المتحف المصري حاليًا، مستتب، عقب الحريق الذي شب في أحد الحوائط الجنوبية لمبنى المتحف.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن الدليل على استتباب الوضع الأمني في المتحف زيارة وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، قرينته لمقر المتحف بعد الحريق بساعتين، حيث شملت الزيارة الموقع الإنشائي للمتحف، ومعامل الترميم، ومنطقة البانوراما، والاتريوم حيث مكان عرض تمثال الملك رمسيس الثاني.

وأوضح أن وزير الخارجية أعرب عن بالغ إعجابه وانبهاره بالإنجاز الذي حققته الوزارة في الأعمال الإنشائية للمتحف.

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