تسجيل الدخول

الوطن

العناني يكلف جمال مصطفى بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية

اليوم AM 12:19
كتب: رضوى هاشم
العناني يكلف جمال مصطفى بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية

جمال مصطفى اثناء تكليفة

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قراراً بتكليف الدكتور جمال مصطفى، والذي يشغل حاليًا منصب المشرف العام على آثار جنوب القاهرة للقيام بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ويفوض في اختصاصات رئيس مصلحة فيما يخص عمله كرئيس قطاع.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أن "العناني" حرص على اختيار رئيس القطاع من أبناء الوزارة لخلق جيل جديد من القيادات يعي أهمية العمل الأثري وتطويره والحفاظ عليه.

الجدير بالذكر، أن دكتور جمال مصطفى، حاصل على ليسانس الآثار قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة عام 1987، كما حصل على درجة الدكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وشغل القائم بالأعمال، العديد من المناصب بوزارة الآثار، منها مشرف فني على إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2007، ومدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، والمشرف العام على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافيه بوزارة الثقافة ومدير عام منطقة آثار القلعة.

أخبار متعلقة

مصادر: أزمة "المنابر" تطيح برئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية

مصادر: أزمة "المنابر" تطيح برئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية
«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة
رئيس قطاع الآثار الإسلامية في زيارة للجامع العتيق في سيوة

رئيس قطاع الآثار الإسلامية في زيارة للجامع العتيق في سيوة
باحث في الآثار الإسلامية: الشعب المصري قاوم الأتراك بالحجر قبل البشر

باحث في الآثار الإسلامية: الشعب المصري قاوم الأتراك بالحجر قبل البشر
شريف عريان: سعداء بإقامة معرض الآثار الإسلامية في تورنتو الكندية

شريف عريان: سعداء بإقامة معرض الآثار الإسلامية في تورنتو الكندية

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

من "الكمامة" لـ"القطرة".. روشتة المصريين في العاصفة الترابية

من "الكمامة" لـ"القطرة".. روشتة المصريين في العاصفة الترابية

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

توفيق: زيارة وزير خارجية فرنسا للمتحف دليل على استتباب الوضع الأمني

توفيق: زيارة وزير خارجية فرنسا للمتحف دليل على استتباب الوضع الأمني

محمد عنتر: الأسيوطي فريق كبير وفوزه على الأهلي ليس مفاجأة

محمد عنتر: الأسيوطي فريق كبير وفوزه على الأهلي ليس مفاجأة

"الري": كّم الأمطار المنتظر سقوطها أكبر مما شهدناه خلال الأيام الماضية

"الري": كّم الأمطار المنتظر سقوطها أكبر مما شهدناه خلال الأيام الماضية

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل