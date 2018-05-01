العناني يكلف جمال مصطفى بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قراراً بتكليف الدكتور جمال مصطفى، والذي يشغل حاليًا منصب المشرف العام على آثار جنوب القاهرة للقيام بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ويفوض في اختصاصات رئيس مصلحة فيما يخص عمله كرئيس قطاع.

وقال بيان صادر عن الوزارة، أن "العناني" حرص على اختيار رئيس القطاع من أبناء الوزارة لخلق جيل جديد من القيادات يعي أهمية العمل الأثري وتطويره والحفاظ عليه.

الجدير بالذكر، أن دكتور جمال مصطفى، حاصل على ليسانس الآثار قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة عام 1987، كما حصل على درجة الدكتوراه في الآثار والفنون الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وشغل القائم بالأعمال، العديد من المناصب بوزارة الآثار، منها مشرف فني على إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2007، ومدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية، والمشرف العام على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافيه بوزارة الثقافة ومدير عام منطقة آثار القلعة.