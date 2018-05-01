محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الصحابة بشرم الشيخ وذلك عقب صلاة العشاء مباشرة.

وبدأ الاحتفال بقراءة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد الفشني ثم خطبة بعنوان فضائل ليلة النصف من شعبان للشيخ محمد حمزة وهو من شباب المشايخ بشرم الشيخ.

حضر الاحتفال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف ومدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ جمال حبيب، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بجنوب سيناء وكوكبة من مشايخ الأوقاف والأزهر ولفيف من مواطني شرم الشيخ.