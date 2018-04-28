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الوطن

ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمشرفين الرياضين بشرم الشيخ

منذ 12 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمشرفين الرياضين بشرم الشيخ

ختام فعاليات التدريب

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي للمشرفين الرياضين العامليين بمراكز الشباب، والذي نظمتها الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وذلك بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيزر وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.

حضر ختام الفعاليات محمد فتحي توفيق، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والذي أكد أن التدريب استهدف 60 من المشرفيين الرياضيين وحاضر خلال فترة التدريب الدكتور مجدي ابو فريخة، رئيس الاتحاد المصري للسلة وأستاذ التدريب بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

وأضاف فتحي أن الفعاليات اختتمت باختبار تحريري لجميع المشاركين للوقوف على مدى استفادتهم من الدورة وتوزيع الشهادات على المشاركين بتقديرات امتياز وجيد جدا وجيد كل حسب مستوى إجابته في الامتحان وكانت غالبية النتيجة هي تقدير امتياز.

وأشار إلى أن المشاركين أكدوا على استفادتهم الكبيرة من الدورة وذلك في مجال عملهم وطالبوا بعمل مثل هذه الدورات كثيرًا لأنها فرصة جيدة لهم وذلك لصعوبة تركهم عملهم والسفر للقاهرة للحصول على مثل هذه الدورات المفيدة.

 

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