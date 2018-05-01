تسجيل الدخول

الوطن

تفاصيل مشروع "عماد" النووي السري الذي يرعب نتنياهو

اليوم AM 03:36
كتب: محمد علي حسن
تفاصيل مشروع "عماد" النووي السري الذي يرعب نتنياهو

بنيامين نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نحو 55 ألف صفحة من المستندات و183 إسطوانة مدمجة من المعلومات السرية والاستخباراتية، استعانت بها إسرائيل، وفق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للكشف عما قال إنه مشروع "عماد" النووي السري، الذي تعمل عليه إيران والهادف إلى تطوير أسلحة نووية في انتهاك للاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وحسب هذه المعلومات التي قال نتنياهو إن إسرائيل حصلت عليها قبل أسبوعين، فإن "عماد" عبارة عن "مشروع نووي سري شامل لتصميم وبناء واختبار الأسلحة النووية".

والوثائق تشير إلى أن إيران تسعى، إلى الحفاظ على سرية هذا المشروع "من أجل استخدامه في وقت تختاره هي"، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أكد أن "المواد والوثائق التي نتوفر عليها تظهر أن طهران سمحت بمواصلة مشروع عماد وواصلت استخدام هذا البرنامج المنسق الذي يهدف إلى اختبار 5 رؤوس حربية يزن كل واحد منها 10 كيلو طن من أجل تحميلها على صواريخ، وهذا يعادل 5 قنابل هيروشيما، ومشروع عماد يقوم على مجموعة من الأسس، من خلال عمليات متعددة، أبرزها إنتاج كعكة اليورانيوم الصفراء المعروفة بالكعكة الصفراء وعملية التخصيب وعملية الاختبار وعملية المحاكاة"، حين قامت إسرائيل، طبقا لنتنياهو، بتحليل المعطيات وجدت أن "هذا المشروع تتوفر فيه العناصر الرئيسية لبرنامج الأسلحة النووية".

وأضاف "ظهر المشروع عام 2003 بأمر من القيادة العليا في إيران، وذلك بعدما واجهت البلاد ضغوطا متزايدة ويرأس المشروع محسن فخري زاده الذي يعتبر مؤسس برنامج إيران النووي".

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، عبر التلفزيون لإعلان ما وصفه مكتبه بتطور كبير يخص الاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد ساعات من ضربة قوية استهدفت قواعد إيرانية في سوريا يتوقع خبراء أنها ستجلب ردا إيرانيا بسبب فداحة الخسائر.

أخبار متعلقة

نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني مبني على أساس أكاذيب

نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني مبني على أساس أكاذيب
نتنياهو: إيران توسع نطاق صواريخها الباليستية

نتنياهو: إيران توسع نطاق صواريخها الباليستية
نتنياهو: إيران كذبت بشأن برنامجها النووي

نتنياهو: إيران كذبت بشأن برنامجها النووي
"تل أبيب": خطاب هام الليلة لـ"نتنياهو" حول البرنامج النووي الإيراني

"تل أبيب": خطاب هام الليلة لـ"نتنياهو" حول البرنامج النووي الإيراني
حكومة نتنياهو تبحث تداعيات قصف سوريا

حكومة نتنياهو تبحث تداعيات قصف سوريا

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

محطات في حياة "أديب".. حضور طاغٍ وابتعاد عن دائرة المنافسة

محطات في حياة "أديب".. حضور طاغٍ وابتعاد عن دائرة المنافسة

محافظ بورسعيد: عمال مصر شريك أساسي بمسيرة التنمية في مصر

محافظ بورسعيد: عمال مصر شريك أساسي بمسيرة التنمية في مصر

6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل