محطات في حياة "أديب".. حضور طاغٍ وابتعاد عن دائرة المنافسة

أمضى الإعلامي عمرو أديب، ما يقرب من 20 عامًا بين أروقة شبكة "أوربت"، مقدمًا للبرنامج الشهير "القاهرة اليوم"، واستطاع رغم كون القناة مشفرة أن يتربع على عرش مذيعي الـتوك شو في مصر والوطن العربي، بحضوره الطاغي، وكاريزمته المتوحشة، ما يجعله يغرد بعيدًا عن دائرة المنافسة مع مذيعي "التوك شو".

ولكن تعرض برنامجه "القاهرة اليوم" للوقف أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت أول الصعاب التي واجهته أثناء مسيرته الإعلامية، حيث ظهر فور تنحي مبارك في لقاء مع الإعلامي يسري فودة على شاشة قناة "أون تي في"، ودموع الفرحة تغطي وجهه وتحدث فيه عن واقعة وقف برنامجه وبكى على الهواء حيث لم يستطيع تمالك نفسه.

وقال أديب، حينها أن أحد أصدقائه نصحه بفتح محل للأحذية، في إشارة إلى أنه لن يعود للشاشة مرة أخرى، وبعد عودة للشاشة مرة أخرى، تم إغلاق استوديوهات القاهرة نتيجة تأخر سداد الرسوم المستحقة على استوديوهات الشبكة لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما نجم عنه غياب أديب.

ولم يفت من الوقت سوى حوالي 20 يومًا منذ إعلان عمرو أديب عن رحيله من شبكة أوربت، حتى تم الإعلان سريعًا عن انضمامه لـ "أون إي"، وبعودة أديب صَعّب المنافسة على بعض مقدمي برامج التوك شو الذين كانوا يحتلون صدارة المشاهدة يوميًا، حيث تحدث معه الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامجه في أربع مداخلات هاتفية.

وأوضح السيسي بعض القضايا والأمور التي تشغل الرأي العام والشعب المصري خلال أربع مداخلات مع أديب، كان أولها المداخلة التي أجراها في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يقدمه "أديب" حيث تحدث الرئيس خلالها عن بعض الإنجازات التي تمت خلال تلك الفترة إلى جانب الحديث عن الحريات.

كما انفرد أديب خلال رحلته في أون إي، وتقديم برنامجه "كل يوم"، ببعض القضايا، حيث أجرى أديب حوارًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غزة، كما أنفرد أيضًا بحوار الفتاة "زبيدة" التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا يدعي اختفائها قسريا في مصر.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن مغادرة قناة "ON E" قبل شهر رمضان، حيث قال إنه جاء للبرنامج منذ سنتين، وكان خائفا للغاية من أن يبدأ من جديد على قناة جديدة، مضيفًا: "عدينا السنة الأولى بقدر مشاهدات عالي"، وأنه فاتح الإدارة منذ 7 شهور في رغبته ترك القناة، والقناة قالت إنها ستدرس الموضوع، مشيرا إلى أنه بعد تغيير شركة الإعلانات للقناة، وبعد إلحاح كبير منه وافقوه على رحيله.