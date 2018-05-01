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الوطن

محافظ بورسعيد يبدي استياءه من أداء بعض شركات النظافة

منذ 53 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يبدي استياءه من أداء بعض شركات النظافة

محافظ بورسعيد

أبدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استياءه الشديد من أداء بعض شركات النظافة بالمحافظة، مؤكدا على أن هناك غيابا للنظام في العمل بينها وبين بعض العاملين بالأحياء، بالرغم من وجود جهد مشكور تبذله بعض الشركات والأحياء ولكنه يقابله جهود سلبية من الآخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مساء أمس، مع مسؤولي شركات النظافة، لمناقشة خطة وأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الأحياء.

وأعلن المحافظ عن تطبيق منظومة جديدة تتضمن تقسيم العمل إلى مناطق محدد عدد العمارات والمحلات والأسواق بها، على أن يتم تجميع القمامة وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة، الذي يعمل بطاقة استيعابية 550 طنا في يوم ويعمل بثلاثة خطوط إنتاج، مشددا على وجود إجراءات رادعة ضد مخازن "النباشين".

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة استغلال القمامة أفضل استغلال من جانب شركات النظافة بالتنسيق مع مصنع التدوير.

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