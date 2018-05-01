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الوطن

دربكة في قنوات "أون إي" بعد إعلان عمرو أديب رحيله المفاجئ

اليوم AM 03:29
كتب: محمود البدوي
دربكة في قنوات "أون إي" بعد إعلان عمرو أديب رحيله المفاجئ

عمرو أديب

قالت مصادر متعددة بقناة "أون إي" إن إعلان رحيل عمرو أديب المفاجئ على الهواء عن القناة وتوقف برنامجه "كل يوم" في موعد 15 مايو سبب دربكة شديدة داخل القناة.

وأكدت المصادر أن رحيل عمرو أديب يعني رحيل عدد كبير من العاملين بالقناة، وعلى رأسهم فريق الإعداد ووحدة التقارير الخاصة بالبرنامج، وكذلك فريق المراسلين، بخاصة بعد أن ترك أغلب العاملين في القناة مواقعهم وانضموا إلى فريق عمرو أديب.

فيما أبدى عدد من العاملين في مجموعة قنوات "أون" المختلفة تخوفهم بتوقف برنامج "كل يوم"، فهو "أكثر برنامج يدر دخلا على المجموعة"، بحسب قولهم، ورحيله يعني أن هناك "المزيد من الضحايا"، أي أن تتجه مجموعة القنوات إلى ترشيد النفقات والاستغناء عن المزيد من العاملين، خلاف الذين تم إنهاء عملهم خلال الفترة القليلة الماضية.

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