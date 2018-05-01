"اتحاد الكرة" مهاجما وكيل صلاح: "أنت مش أحرص عليه مننا"

قال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الخلاف الأخير بين الاتحاد ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، بسبب "مكابرة من مدير أعماله"، وصيفًا بممارساته بـ"التي لا تليق بمصر".

وواصل سويلم هجومه على رامي عباس وكيل أعمال اللاعب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، قائلًا: "إنت مش أحرص على محمد من اتحاد الكرة ومن أبناء مصر، وفي الأول وفي الآخر إنت ليك حسابات مادية بتاخدها من محمد".

وأضاف أن اتحاد الكرة حريص على عدم التسبب في أية أزمات للاعب، مشددًا على أنه ستحل الأزمة خلال 72 ساعة، بعد تدخل من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، وهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.