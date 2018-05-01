مصرع مسن صدمه قطار بسوهاج

لقي مسن مصرعه عقب اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان العارف بمدينة سوهاج أثناء غلقه وفق بيان صادر من مديرية أمن سوهاج.

وأوضح البيان أن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من قسم شرطة أول سوهاج باصطدام القطار رقم 735 ركاب "نجع حمادي – سوهاج" بـ "حسن.م.ا.ف"، 87 عاما، بالمعاش ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، حال عبوره مزلقان العارف أثناء غلقه لمرور القطار المشار إليه مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

بسؤال شقيقه "مصطفى.م.ا"، 57 عاما، وكيل مدرسة التربية الفكرية بسوهاج، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1474 إداري القسم لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.