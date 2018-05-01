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الوطن

ضبط 10.5 طن أسماك مملحة فاسدة في الدقهلية

منذ 7 دقيقة
كتب: صالح رمضان
ضبط 10.5 طن أسماك مملحة فاسدة في الدقهلية

محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن ضبط 10.5 طن من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع الأسماك غير المرخصة بقرية المعصرة مركز ميت غمر.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبدالمنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري، بشأن نتائج حملات المرور والتفتيش بمديريه الطب البيطري بالتعاون مع قطاعات التموين والصحة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن الكميات المضبوطة تشمل "100 برميل سردين وزن البرميل 100 كيلو جرام و100 صفيحه أنشوجة وزن الواحدة 5 كيلوجرمات".

وأمر محافظ الدقهلية، بإعدام المضبوطات وفقا لتقرير لجنة التفتيش وقرار النيابة العامة، مع سرعة تحرير المحاضر بالوقائع المشار إليها وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، مشيرا لأهمية متابعه تصرفات النيابة فيها، مؤكدا أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أصحاب المصنع.

وأكد المحافظ، أهمية تنفيذ الحملات الموسعة بالتعاون والتنسيق بين الصحة، الطب البيطري، البيئة، التموين، مباحث التموين، لضبط الأسواق ومراقبه مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبيه لاحتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حرصا على حاجات المواطنين والتصدي للغش التجاري ومعاقبه الخارجين عن القانون.

وشدد محافظ الدقهلية، أنه غير مسموح مطلقا التلاعب فيما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات وخاصة المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موجها لأهمية التأكد من جوده وسلامه السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحه وحياه المواطنين.

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